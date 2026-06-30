أعلن بنك الجزيرة السعودي، المدرج ببورصة السعودية، استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار بالكامل والتي تم إصدارها في يونيو 2021، وفق بيان مرسل للبورصة الاثنين.

تأسس بنك الجزيرة وبدأ نشاطه في 1975 بعد الاستحواذ على فروع بنك باكستان الوطني، وأدرج بنك الجزيرة في بورصة السعودية منذ 1976، ويعمل من خلال أكثر من 70 فرع بالمملكة، وفق موقع البنك الرسمي وبيانات السوق.

وكان بنك الجزيرة، قد جمع 500 مليون دولار من طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى، دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، بعائد 6.50% خلال يونيو، وفق إفصاح صادر سابقا عن البنك.

جاء الإصدار الأخير ضمن برنامج أصدره البنك في سبتمبر 2025 لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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