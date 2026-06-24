تعتزم شركة تكوين المتطورة للصناعات السعودية العاملة في صناعة عبوات البلاستيك والتغليف، والمدرجة في السوق الرئيسية بالبورصة السعودية، إنشاء برامج صكوك محلية مقومة بالريال السعودي بقيمة 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) وفق بيان من الشركة لتداول الأربعاء.

تعمل تكوين التي تأسست عام 1993 وبدأ تداولها في السوق في 2012، في تصنيع عبوات التغليف لقطاعات: الأغذية والمشروبات، العناية الشخصية، الزراعة، والخدمات اللوجستية، وتتضمن منتجاتها العبوات البلاستيكية، الأغطية، الصناديق، والمنتجات البلاستيكية الصناعية. تعمل الشركة في السعودية ومصر، وفق موقعها الرسمي وبيانات السوق.

وحسب البيان يهدف الطرح لـ: تعزيز رأس المال العامل والسيولة المالية للشركة، إعادة تمويل جزء من الالتزامات والتسهيلات التمويلية القائمة، وتوفير التمويل اللازم للأغراض العامة، بما يدعم استمرارية الأعمال وتنفيذ الخطط التشغيلية والاستراتيجية للشركة.

وعينت تكوين شركة Impact46 مستشار مالي ومرتب حصري للصكوك المقترحة من خلال طرح عام وخاص.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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