وقع البنك المركزي السعودي والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة 3 سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني (6.9 مليار دولار)، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم الاثنين.

وتأتي الاتفاقية "في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك"، وفق الوكالة.

وتتنامى العلاقات بين المملكة والصين على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية منذ زيارة الرئيس الصيني للرياض في ديسمبر الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بأكثر من 50 مليار دولار.

وتسعى السعودية وهي من أكبر مُصدري النفط في العالم إلى تنويع اقتصادها لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في إطار رؤية 2030.

وتُعتبر الصين الشريك التجاري الأكبر للدول العربية، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الجانبين 430 مليار دولار في عام 2022، وتمثل التجارة مع السعودية 25% منه، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين 106.1 مليار دولار في عام 2022 بنمو سنوي بـ 30%، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) في بيان سابق.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا