يعتزم صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي، استثمار ما يصل لـ 5 مليار دولار، في منصة استثمارية متكاملة متعددة الأصول مزمع تأسيسها في الرياض، وفق بيان يوم الثلاثاء.

ويقود الصندوق السيادي، خطة المملكة لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. وأسس الصندوق منذ 2017 أكثر من 90 شركة.

ووقعت شركة بلاك روك السعودية، مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة، تتولى من خلالها الشركة تأسيس "منصة بلاك روك الرياض لإدارة الاستثمارات" (BRIM)، ومقرها الرياض.

وستسعى المنصة إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية من المؤسسات وقنوات الثروات المالية إلى السوق السعودية.

وسيكون استثمار الصندوق في المنصة أولي ومشروط بتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة من قبل الطرفين، فيما سيتولى الصندوق جذب المزيد من الاستثمارات من مستثمرين محليين ودوليين.

ووفق البيان، قد تشمل خدمات المنصة مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار عبر العديد من فئات الأصول العامة والخاصة.

كما تعتزم منصة BRIM الاستثمار في دعم البنية التحتية والقدرات البحثية للاستثمار.

ووفق الييان، يشترط لإتمام مذكرة التفاهم غير الملزمة، استيفاء عدد من الاشتراطات، والموافقات التنظيمية، وتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة. لكن لم يذكر البيان تلك الأهداف.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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