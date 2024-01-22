ارتفعت صادرات السعودية من النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى في 5 أشهر مسجلة 6.336 مليون برميل يوميا، وفق بيانات مبادرة جودي الصادرة يوم الاثنين.

وجودي هي قاعدة بيانات ينشرها المنتدى الدولي للطاقة بالتعاون مع عدة منظمات من بينها منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية.

فيما انخفض إنتاج السعودية -وهي من أكبر مصدري النفط في العالم- من النفط الخام في نوفمبر الماضي بمقدار 122 ألف برميل يوميا إلى 8.818 مليون برميل يوميا.

ويتماشى مستوى الإنتاج هذا مع مستهدفات المملكة البالغة نحو 9 مليون برميل يوميا حتى نهاية شهر مارس من عام 2024، في ظل خفضين طوعيين تطبقهما السعودية لإنتاجها من النفط.

وتطبق المملكة خفض طوعي بمقدار مليون برميل يوميا منذ يوليو 2023 ومددته حتى نهاية الربع الأول من 2024، إلى جانب خفض طوعي ثان بمقدار 500 ألف برميل يوميا والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

إضافة إلى هذا، تطبق السعودية سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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