ارتفعت الأصول الاحتياطية للسعودية خلال سبتمبر الماضي بنحو 47 مليار ريال (12.5 مليار دولار) مقارنة بشهر أغسطس السابق له، وفق ما أظهرته النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي الصادرة يوم الثلاثاء.

وبلغت الأصول الاحتياطية للسعودية بنهاية سبتمبر 1.648 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.601 تريليون ريال بنهاية أغسطس السابق له، وفق بيانات البنك المركزي.

ورغم ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في سبتمبر على أساس شهري، إلا أنها تظل أقل من مستوى الـ 1.756 تريليون ريال المسجل في سبتمبر من العام الماضي، بحسب البيانات.

يأتي هذا فيما كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية تراجع 4.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بـ 17.3% في الربع الثالث على أساس سنوي.

جاء تراجع الأنشطة النفطية بينما تطبق السعودية -وهي من كبار مصدري النفط في العالم- خفض طوعي لإنتاجها من النفط، إلى جانب تطبيق سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها) منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

(إعداد: مريم عبد الغني ، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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