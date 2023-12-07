انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 4.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام 2022، بحسب بيان صدر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، يوم الخميس.

ويتماشى ذلك مع تقديرات صدرت عن الهيئة في أواخر أكتوبر توقعت فيها أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 4.5% في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي.

والسعودية هي من أكبر مصدري النفط في العالم، وتعتزم زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كجزء من استراتيجيتها للتنوع الاقتصادي.

ووفقا لبيان الهيئة يوم الخميس، يعود ذلك إلى تراجع الأنشطة النفطية بـ 17% في الربع الثالث على أساس سنوي فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية للسعودية بنسبة 3.5%.

وتتوافق هذه الأرقام مع تقديرات سابقة للهيئة في أواخر أكتوبر حين أعلنت عن ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.6% وتراجع الأنشطة النفطية بـ 17.3% في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي.

وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الماضي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وجاء تمديد خفض الإنتاج لدعم استقرار السوق وبالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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