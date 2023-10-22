ارتفعت أرباح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية بنحو 40.5% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتسجل 524 مليون ريال (139.7 مليون دولار) مقابل 373 مليون ريال، وفق بيان للشركة لبورصة تداول الأحد.

وتأسست موبايلي في 2004، ومدرجة في البورصة السعودية منذ نفس العام، وتقول إنها المشغل الثاني لخدمات الاتصالات المتحركة في المملكة، وتمتلك مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) نحو 28% منها، وفق ملف الشركة على تداول وموقعها الرسمي.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي الربح الفصلي، لنمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، مدعوما بالنمو في قطاع الأعمال، وزيادة قاعدة العملاء.

وخلال الربع الثالث ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 7.1% إلى 4.1 مليار ريال، مقابل 3.8 مليار ريال في نفس الربع من العام الماضي.

وارتفعت كذلك أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 41.39% لتسجل نحو 1.5 مليار ريال مقابل نحو 1.1 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر من يناير وحتى سبتمبر 2023، إلى نحو 12.39 مليار ريال مقابل 11.5 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نحو 7.5%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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