تعتزم السعودية طرح 40 رخصة للتنقيب عن المعادن في مواقع جديدة خلال يناير المقبل، وفقا لما قاله نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين السعودي، خالد المديفر في مقابلة مع قناة الشرق السعودية.

ويعتبر قطاع التعدين من القطاعات التي تسعى السعودية إلى تطويرها ضمن برنامج تنويع اقتصادي يُعرف بـ رؤية 2030، ومن المتوقع أن يساهم قطاع التعدين في الناتج المحلي بـ 64 مليار دولار في 2030.

وتتركز معظم حقول النفط والغاز في شرق المملكة، فيما تُعرف المنطقة الغنية بالمعادن في السعودية بالدرع العربي وهي غرب البلاد.

وقال نائب وزير الصناعة، إن الرخص المزمع طرحها ستركز على استكشاف معادن النحاس والزنك والحديد، وهي مواقع أساسية في الدرع العربي، وستطلق تفاصيل المواقع قبل مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض مطلع 2024، ليرتفع عدد الرخص إلى نحو 50 موقع خلال عامين.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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