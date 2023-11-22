يتوقع البنك الدولي، أن تنمو اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 3.6% العام المقبل مقارنة بـ 1% في العام الجاري 2023، ثم 3.7% في عام 2025.

ووفقا لبيان من البنك الدولي، الأربعاء، فإن تقديرات الإصدار الأخير عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، تشير إلى أن الانكماش المتوقع لقطاع النفط نتيجة تخفيضات الإنتاج ستفاقم ضعف الأداء لهذا العام على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قبل أن تعاود مؤشرات النمو ارتفاعها خلال العامين المقبلين.

وقال بيان البنك الدولي، إنه من المتوقع انكماش أنشطة قطاع النفط بنسبة 3.9%، في أعقاب تخفيضات الإنتاج المتتالية لمنظمة أوبك+، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي، لكنه توقع أن تنمو القطاعات غير النفطية بـ 3.9% في عام 2023.

ومطلع نوفمبر، أعلنت السعودية وروسيا، عزمهما مواصلة تخفيضات طوعية لإنتاجهما من النفط حتى نهاية العام الجاري بهدف دعم استقرار أسواق البترول.

والبلدان هما من أكبر مصدري النفط في العالم، وتقودان تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها) الذي يطبق سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دوله منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

"المنطقة قد شهدت تحسنا ملحوظا في أداء القطاعات غير النفطية، على الرغم من تراجع إنتاج النفط خلال الجزء الأكبر من عام 2023،" حسبما نقل البيان عن خالد الحمود، خبير اقتصادي أول في البنك الدولي.

وتضم منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عُمان).

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السعودية:

يتوقع البنك الدولي، انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في عام 2023 قبل أن ينتعش 4.1% في عام 2024.

وأرجع الانكماش المتوقع لاقتصاد المملكة إلى توقعات بانكماش قطاع النفط بنسبة 8.4% خلال العام الجاري، مع تخفيف حدة التأثيرات بفضل نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.3%.

الإمارات:

يتوقع التقرير أن يتباطأ اقتصاد الإمارات إلى 3.4% العام الجاري، بسبب "ضعف النشاط العالمي، وركود إنتاج النفط، وصعوبة الأوضاع المالية،" متوقعا أن ينمو النشاط النفطي بـ 0.7% العام الجاري على أن يتعافى بشكل كبير في عام 2024 مع تخفيف القيود المفروضة على حصص الإنتاج.

ويتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بـ 4.5% في العام الجاري، بدعم قطاعات السياحة والعقارات والبناء والنقل والتصنيع وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

قطر:

يتوقع البنك الدولين أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.8% في عام 2023.

ويتوقع أن ينمو قطاع النفط والغاز بنسبة 1.3% والقطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 3.6% بدعم زيادة السياح.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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