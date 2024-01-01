ارتفعت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022، مع التوسع في الاستثمارات وفق خطة ولي العهد السعودي لتنويع الاقتصاد، وبدعم من تنوع الصفقات من خلال شركاته التابعة.

واستفادت السعودية وهي من أكبر مصدري النفط عالميا، من ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وكحال الدول المنتجة للبترول ساهم ذلك في زيادة العوائد المالية.

ووفق ما نقلت بلومبرغ، عن تقرير لمعهد الصناديق السيادية Global SWF الاثنين، ضخ الصندوق السيادي السعودي - الذي كان الأكثر نشاطا بين صناديق الاستثمار العالمية - استثمارات بنحو 31.6 مليار دولار العام 2023 مقابل 20.7 مليار دولار في العام السابق.

وتمثل هذه النفقات نحو ربع ما أنفقته الصناديق السيادية في أنحاء العالم العام الماضي والبالغة 124 مليار دولار تقريبا، حسب رويترز.

ويدير الصندوق السيادي السعودي أصول بقيمة 2.63 تريليون ريال، ويعمل في 13 قطاع، ولديه 93 شركة.

ونقلت بلومبرغ، عن تقرير شركة Global SWF أن تنوع الصفقات التي تمت العام الماضي يظهر النطاق غير المسبوق ومدى وصول صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له.

وجاءت الصناديق السيادية التي تسيطر عليها الحكومات الغنية بالنفط والغاز في أبوظبي والسعودية وقطر، 5 مراكز في قائمة أفضل 10 صناديق أنشط في العام الماضي، حسب بلومبرغ.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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