وافق مساهمو الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) السعودية، على طرح حصة 30% من أسهم الشركة المتحدة الدولية القابضة التابعة لها، للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، وفق بيان من اكسترا لتداول، الأربعاء.

وقالت الشركة في بيانها، إن المساهمين وافقوا خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة يوم الثلاثاء "على الصفقة الجوهرية الخاصة بالشركة المتحدة الدولية القابضة من خلال طرح 7,500,000 سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة المتحدة الدولية القابضة للاكتتاب العام في السوق الرئيسية".



وتأسست اكسترا في 2003، وتعمل في بيع التجزئة للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، ولديها 48 فرع في السعودية وفرعين في البحرين و3 فروع في عُمان، وتخدم نحو 12 مليون متسوق، وفق موقعها الرسمي.



أما الشركة المتحدة الدولية القابضة، فتأسست في عام 2021، كشركة تابعة بنسبة 99% لشركة اكسترا السعودية، والـ 1% الباقية تمتلكها اكسترا البحرين المملوكة بالكامل لـ اكسترا السعودية.



وتعمل الشركة المتحدة الدولية القابضة في الاستثمار في العقارات والأوراق المالية وغيرها، وكذلك إدارة وتمويل شركات تابعة لها، وهي شركة المتحدة للخدمات المالية المعروفة بـ "تسهيل" وشركة بروكو للخدمات المالية في البحرين، وفق بيانات صادرة عن اكسترا.



وقالت الشركة في تعميم للمساهمين يتعلق بالصفقة ونشر سابقا على تداول، إن الغرض من "الصفقة الجوهرية" بالطرح العام، هو الاستمرار في "اغتنام الفرص الواعدة" التي قد تسمح لشركة اكسترا بتعزيز عملياتها التشغيلية، كما سيمكن الشركة المتحدة الدولية القابضة من المنافسة في القطاع.

ولن تحصل الشركة المتحدة الدولية القابضة على أي من متحصلات الطرح المزمع وستحصل عليها اكسترا، فيما سيتم تحديد سعر الطرح وفق الإجراءات لاحقا، حسب البيان السابق.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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