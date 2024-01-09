تعتزم السعودية طرح أكثر من 30 رخصة استكشاف تعدين لمستثمرين دوليين هذا العام، وفقا لما قاله وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف لرويترز الثلاثاء.

ويعتبر قطاع التعدين من القطاعات التي تسعى السعودية إلى تطويرها ضمن برنامج تنويع اقتصادي يعرف بـ "رؤية 2030"، ومن المتوقع أن يساهم قطاع التعدين في الناتج المحلي بـ 64 مليار دولار في 2030.

وقال الخريف لرويترز إنه سيتم الإعلان عن لائحة جديدة تسمح لوزارة الصناعة والثروة المعدنية بتقديم مساحات استكشاف أكبر لكل ترخيص.

وتحتضن السعودية، الأربعاء، مؤتمر التعدين الدولي بمشاركة 80 دولة لمناقشة مستقبل المعادن والتعدين في العالم.

وتتركز معظم حقول النفط والغاز في شرق المملكة، فيما تُعرف المنطقة الغنية بالمعادن في السعودية بالدرع العربي وهي غرب البلاد.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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