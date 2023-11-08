قفزت صافي أرباح شركة أديس القابضة السعودية، العاملة في خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، بنسبة 283.3% لتسجل 87.4 مليون ريال (23.3 مليون دولار) في الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي مقابل 22.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات مالية نشرتها الشركة على موقع بورصة تداول السعودية الأربعاء.

وتعمل الشركة - التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي للمملكة) 23.79% منها - في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتمتلك الشركة 46 منصة حفر وتخدم عملاق النفط "أرامكو".

جاء ارتفاع الأرباح مدفوعا بارتفاع إيرادات الشركة 82.88% إلى 1.079 مليار ريال مقابل 590 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة أرباحها الصافية خلال الربع الثالث إلى النمو الكبير في الإيرادات نتيجة توسع عمليات الشركة وتحديدا في قطاع الحفر البحري.

تسعة أشهر

وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفعت أرباح الشركة 60.8% إلى 283 مليون ريال مقارنة بـ 176 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وقفزت إيرادات الشركة خلال نفس الفترة بـ 83.23% إلى 3.06 مليار ريال مقابل 1.67 مليار ريال في نفس الفترة العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا