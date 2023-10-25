انخفضت الصادرات السلعية في السعودية خلال أغسطس الماضي بنسبة 23.4% على أساس سنوي، بضغط من تراجع الصادرات البترولية، بحسب بيانات صدرت يوم الأربعاء عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

والسعودية هي من أكبر مصدري النفط في العالم، ولديها خطط طموحة لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب البيانات، تراجعت الصادرات إلى 102.4 مليار ريال في أغسطس الماضي مقابل 133.6 مليار ريال في أغسطس 2022.

وتراجعت الصادرات البترولية بنسبة 27.1% على أساس سنوي إلى 77.9 مليار ريال. أما الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) فتراجعت بـ 8.6% إلى 24.5 مليار ريال.

أما الواردات، فتراجعت في أغسطس بنحو 3.6% على أساس سنوي وبلغت قيمتها 61.5 مليار ريال.

وتراجع فائض الميزان التجاري للسعودية خلال شهر أغسطس إلى 40 مليار ريال مقارنة بـ 70 مليار ريال في أغسطس 2022.

(إعداد:جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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