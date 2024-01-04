استحوذ صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) على حصة 23.08% في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها مبكو لزيادة رأس مالها.

ويقود الصندوق السيادي السعودي، خطة المملكة لتنويع الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد غير النفطي، من خلال تمكين 13 قطاع بالشراكة مع القطاع الخاص.

ومبكو، تعمل في إنتاج ورق التعبئة والتغليف والورق الصناعي، منذ أن تأسست عام 2000، وهي مدرجة ببورصة تداول.

وقال الصندوق في بيان يوم الخميس، عبر موقعه، إن الاستثمار يهدف لـ "تمكين مبكو من رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية ودعم الاستدامة البيئية.. تحقيق استراتيجية مبكو التوسعية، خاصة في مجالات التعبئة والتغليف، وصناعات منتجات البناء المتخصصة – مثل ألواح الجبس".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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