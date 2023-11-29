أعلنت شركة الاستثمار السعودية "المملكة القابضة"، عن رفع حصتها في المجموعة المصرفية الأمريكية سيتي غروب إلى 2.2% من 1.63% بعد أن اشترت من الأمير السعودي الوليد بن طلال أسهم يمتلكها في سيتي غروب مقابل 1.68 مليار ريال سعودي (450 مليون دولار تقريبا).

والأمير الوليد بن طلال هو رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة ولا يزال يملك غالبية الشركة.

ويمتلك الوليد بن طلال حاليا نحو 78% من الشركة بعد أن استحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) على حصة 16.87% منها.

للمزيد: الوليد بن طلال يبيع 17% من "المملكة القابضة" للصندوق السيادي السعودي

ولم تتوفر معلومات إضافية عن صفقة شراء الأسهم في سيتي غروب. وقالت المملكة القابضة إنها تندرج ضمن خططها الاستراتيجية في بيان نشرته البورصة السعودية "تداول" يوم الأربعاء.

وتعمل المملكة القابضة التي تأسست عام 1980 في قطاعات العقارات والرعاية الصحية والفندقية والتعدين والطيران التجاري، والبنوك، والتواصل الاجتماعي.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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