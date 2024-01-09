أعلنت السعودية إتمام طرح سندات مقومة بالدولار، يعد الأول خلال 2024، بنسبة تغطية بلغت ضعفي ونصف إجمالي الإصدار، بحسب بيان من المركز الوطني لإدارة الدين السعودي الثلاثاء.

والإصدار ضمن برنامج سندات حكومة السعودية، التي تعمل جاهدة لتنويع مصادر دخلها المعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.

أهم تفاصيل الإصدار في عدة نقاط

(بحسب المركز الوطني لإدارة الدين السعودي)

بلغ إجمالي الإصدار 12 مليار دولار.

وصل حجم طلبات الاكتتاب نحو 30 مليار دولار، مقسم على ثلاث شرائح كالآتي: الشريحة الأولى: 3.25 مليار دولار لسندات مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030، الشريحة الثانية: 4 مليار دولار لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034، والشريحة الثالثة: 4.75 مليار دولار لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2054.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا