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سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" خسائر في الربع الثالث من العام الجاري، وفق بيانات نشرتها الشركة يوم الخميس على موقع بورصة تداول السعودية.

وسابك تأسست في عام 1977، وتمتلك عملاق النفط "أرامكو" السعودية 70% من أسهمها منذ عام 2020.

وترتبط أرباح الشركة بشكل وثيق بنمو الاقتصاد العالمي، إذ تستخدم منتجاتها كالبلاستيك والأسمدة وغيرها في أنشطة البناء والزراعة والتعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية والسيارات وغيرها.

وسجلت الشركة، وهي من أكبر شركات البتروكيماويات في العالم، في الربع الثالث صافي خسائر بنحو 2.88 مليار ريال (768 مليون دولار) مقارنة بصافي ربح بلغ 1.84 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت سابك أنها تكبدت خسائر غير نقدية خلال الربع الثالث بـ 2.93 مليار ريال نتجت عن صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على كامل حصة (سابك) في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد).

وكانت سابك قد أعلنت في سبتمبر عن توقيع اتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) للاستحواذ على حصتها في الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد" المملوكة لها بالكامل.

ومن المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ قبل نهاية الربع الأول من العام 2024، بحسب بيان سابق.

وتراجعت مبيعات الشركة في الربع الثالث من 2023 بـ 16.94% إلى 35.98 مليار ريال مقابل 43.32 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا لسابك.

خسائر أيضا في فترة التسعة أشهر

وسجلت الشركة خسائر صافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 1.04 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 16.24 مليار ريال بالفترة نفسها من عام 2022.

وانحفضت مبيعاتها خلال الفترة بـ 25.8% إلى 106.51 مليار ريال مقابل 143.54 مليار ريال في نفس الفترة العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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