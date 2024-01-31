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انخفض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال عام 2023 بنسبة 0.9% على أساس سنوي بسبب تراجع الأنشطة النفطية، وفقا لتقديرات أولية أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء السعودية يوم الأربعاء.

وأرجعت هيئة الإحصاء هذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2% خلال عام 2023. فيما حققت الأنشطة غير النفطية نمو بنسبة 4.6% خلال العام الماضي.

والسعودية هي من كبار مصدري النفط في العالم، لكنها تسعى من خلال رؤيتها 2030 إلى تنويع مصادر دخلها بعيدا عن عائدات النفط ولزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وبدأت المملكة في 2023 تطبيق خفضين طوعيين لإنتاجها من النفط، الأول بمقدار مليون برميل يوميا وبدأته منذ يوليو 2023 ومددته حتى نهاية الربع الأول من 2024، إلى جانب خفض طوعي ثان بمقدار 500 ألف برميل يوميا والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

إضافة إلى هذا، تطبق السعودية سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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