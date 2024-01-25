وقعت شركة جبل عمر للتطوير السعودية اتفاقية تسهيلات مرابحة إسلامية مع مصرف الراجحي بقيمة 1.9 مليار ريال ( 506.7 مليون دولار)، لمدة عامين، حسب إفصاح من الشركة على بورصة تداول السعودية يوم الخميس.

وشركة جبل عمر للتطوير هي شركة تطوير عقاري، تأسست عام 2007 وأدرجت في السوق السعودي في نفس العام، وتعمل في تطوير وتعمير منطقة جبل عمر المجاورة لساحة المسجد الحرام من الناحية الغربية ومناطق أخرى، ويقتصر تملك أسهم الشركة على مواطني المملكة، وفق موقع الشركة وملفها على تداول.

أما مصرف الراجحي، فتأسس في 1957 وهو أحد أكبر البنوك السعودية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بأصول نحو 801 مليار ريال سعودي ولديه أكثر من 510 فروع في المملكة، حسب موقعه.

وتسعى السعودية لزيادة الطاقة الاستيعابية لزوار الكعبة في موسمي الحج والعمرة، وهي من مصادر الإيرادات الهامة لاقتصاد المملكة.

تفاصيل

(وفق بيان الشركة لتداول)

- يهدف التمويل لتسريع إنجاز مراحل من مشروعات تحت التنفيذ وسداد التزامات تمويلية.

- تم تقديم ضمانات مقابل التمويل، من خلال ضمان وزارة المالية السعودية من خلال تقديم عدد من الإقرارات والتعهدات ورهن أراضي في مشروع جبل عمر لصالح الوزارة.

- سيتم عرض التعامل على الجمعية العامة للشركة للترخيص

(إعداد:شيرين صلاح، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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