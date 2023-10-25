ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الجزيرة السعودي خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 18.61% على أساس سنوي، وفقا لبيانات مالية نشرها البنك على بورصة تداول السعودية يوم الأربعاء.

وبنك الجزيرة الذي تأسس في عام 1975، ومدرج بالبورصة السعودية منذ العام التالي، يقع مقره الرئيسي بمدينة جدة، غرب السعودية، ويصل رأسماله إلى 8 مليار ريال، ولديه 94 فرع في السعودية، بحسب موقع البنك الإلكتروني.

وبلغ صافي الربح في الربع الثالث من عام 2023 نحو 276 مليون ريال (73.6 مليون دولار)، مقابل نحو 232.7 مليون ريال في نفس الربع من العام الماضي.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع صافي دخل العمليات بدعم زيادة دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية.

وتراجعت الأرباح الصافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 14.4% على أساس سنوي، إلى 740.7 مليون ريال.

وقال البنك إن هذا التراجع، يأتي من الانخفاض في دخل العمليات بنسبة 9% وذلك يعود بشكل رئيسي إلى عدة عوامل بينها الانخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار.

(إعداد:جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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