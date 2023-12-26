انخفضت الصادرات السلعية في السعودية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 17.4% على أساس سنوي، بعد تراجع الصادرات البترولية، بحسب بيانات صدرت يوم الثلاثاء عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

والسعودية هي من أكبر مصدري النفط في العالم، ولديها خطط طموحة لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب البيانات، تراجعت الصادرات السلعية إلى 104.3 مليار ريال (27.81 مليار دولار) في أكتوبر الماضي مقابل 126.2 مليار ريال في أكتوبر 2022.

وتراجعت الصادرات البترولية بنسبة 18.3% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار ريال مقابل 100.7 مليار ريال في أكتوبر 2022.

وتطبق السعودية سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

أما الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) فتراجعت بـ 13.9% إلى 22 مليار ريال مقابل 25.6 مليار ريال.

فيما ارتفعت الواردات بنسبة 11.5% إلى 73.9 مليار ريال من 66.3 مليار ريال في أكتوبر 2022.

وبلغ فائض الميزان التجاري للسعودية خلال شهر أكتوبر 30 مليار ريال متراجعا عن 60 مليار ريال في أكتوبر 2022.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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