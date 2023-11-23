انخفضت الصادرات السلعية في السعودية خلال سبتمبر الماضي بنسبة 17% على أساس سنوي، بعد تراجع الصادرات البترولية، بحسب بيانات صدرت يوم الخميس عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

والسعودية هي من أكبر مصدري النفط في العالم، ولديها خطط طموحة لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وحسب البيانات، تراجعت الصادرات السلعية إلى 103.8 مليار ريال (27.68 مليار دولار) في سبتمبر الماضي مقابل 125.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.

وتراجعت الصادرات البترولية بنسبة 17% على أساس سنوي إلى 83.1 مليار ريال مقابل 100.3 مليار ريال في سبتمبر 2022.

أما الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) فتراجعت إلى 20.7 مليار ريال مقابل 25 مليار ريال.

وتراجعت الواردات إلى 60.1 مليار ريال مقابل 61.5 مليار ريال في سبتمبر 2022.

وبلغ فائض الميزان التجاري للسعودية خلال شهر سبتمبر 44 مليار ريال متراجعا عن 64 مليار ريال في سبتمبر 2022.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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