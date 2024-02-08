أعلنت شركة "سينومي ريتيل"، التي تعمل في مجال تجارة التجزئة في السعودية، إتمام صفقة بيع 16 من علاماتها التجارية إلى شركة عبد الله العثيم للأزياء بقيمة 115.2 مليون ريال (30.72 مليون دولار)، بحسب بيان من الشركة للبورصة السعودية (تداول) يوم الخميس.

وتدير سينومي، التي تأسست عام 1990، محفظة تضم نحو 85 علامة تجارية في عدة قطاعات منها الأزياء مثل زارا، ومانجو، وبيرشكا وألدو، والمطاعم مثل سينابون وصب واي، وكذلك مستحضرات التجميل، وتمتلك 1300 متجر في 11 دولة، بحسب البيان.

وتشمل العلامات التجارية كلا من أي دي أل، بيجو بريجيتي، بيزو، فلورمار، جيري ويبر، اككس، لاسنزا، ليبسي، ماري فرانس، مونسون، أوشيو، وكويز، سبرينج فيلد، أنديز، وومن سيكريت،زدي.

ووفقا للبيان، تم تحويل ملكية أسهم شركة الزي المبتكر التجارية التابعة "سينومي ريتيل" إلى شركة عبد الله العثيم للأزياء ما يؤدي لامتلاكها حق امتياز 16 علامة تجارية لـ 226 متجر.

وعبد الله العثيم للأزياء، هي شركة مملوكة بالكامل لشركة عبد الله العثيم للاستثمار ثاني أكبر مشغل لمراكز التسوق في السعودية، وتدير مراكز ترفيه في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وعلامات تجارية ناشطة في مجال الازياء والاغذية والمشروبات والسينما، وفق موقع البورصة السعودية.

والشهر الماضي، أعلنت الشركة -التي تأسست تحت اسم شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه- عزمها بيع 26 من علاماتها التجارية ضمن استراتيجيتها لتطوير محفظتها.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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