تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية في مارس إلى 1.6% من 1.8% خلال فبراير، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الاثنين.

والسعودية تأثرت كغيرها من الدول بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم خلال العام الماضي.

وعلى أساس شهري، انخفض معدل التضخم في المملكة - 0.1%.

تفاصيل

وفقا لبيانات الهيئة، جاءت أسعار الإيجارات للمساكن كأكبر مؤثر في زيادة التضخم السنوي في شهر مارس، حيث ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.8%. وتزن المجموعة نحو 21% من حسابات التضخم السنوي في المملكة.

وقد ارتفعت الإيجارات للمساكن في السعودية بنسبة 10.5% خلال مارس، متأثرة بزيادة أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7%.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9 % بسبب ارتفاع أسعار الخضار بنسبة 6.8 %.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بـ 2.4%. وارتفعت أسعار الترفيه والثقافة بـ 0.7% بسبب زيادة أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 5.1%.

في حين انخفضت أسعار قسم النقل لتسجل - 1.8% بسبب تراجع أسعار شراء المركبات بنسبة 3%.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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