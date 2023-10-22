ارتفع صافي أرباح مجموعة تداول السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما تراجعت الأرباح الصافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام، وفقا لبيان مرسل من المجموعة لبورصة السعودية الأحد.

وتداول السعودية، هي سوق الأوراق المالية في المملكة وتقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها. تأسست عام 2007 ومدرجة بالسوق منذ 2021. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 60% منها حسب ملف الشركة على السوق.

الربع الثالث

ومع ارتفاع الإيرادات خلال الفترة (يوليو - سبتمبر 2023) ارتفع صافي الأرباح الفصلية بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 14.81% إلى 102.3 مليون ريال (27.28 مليون دولار) مقابل 89.1 مليون ريال في نفس الربع العام الماضي.

ووفقا للبيانات، ارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث لتسجل 277.4 مليون ريال، مقابل 257.2 مليون ريال في الفترة المقارنة، بنسبة زيادة 7.85% على أساس سنوي.

تسعة أشهر

انخفض صافي ربح المجموعة بعد الزكاة والضريبة في الفترة (يناير- سبتمبر 2023) بنسبة 18.81% لتسجل 298.3 مليون ريال مقابل 367.4 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح، إلى انخفاض الإيرادات بنحو 12.78% على أساس سنوي، وارتفاع المصروفات بنسبة 13.7% على أساس سنوي نتيجة زيادة المرتبات وارتفاع عدد الموظفين.

وتراجعت إيرادات المجموعة خلال الفترة بنسبة 12.78% على أساس سنوي، لتسجل في نهاية سبتمبر الماضي 740.7 مليون ريال، مقابل 849.2 مليون ريال في الفترة المقارنة.

وانخفاض الإيرادات يأتي نتيجة تراجع إيرادات التداول وإيرادات خدمات ما بعد التداول، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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