ارتفع صافي ربح شركة لومي لتأجير المركبات وبيع السيارات المستعملة السعودية بنسبة 14.7% ليسجل 34.97 مليون ريال (9.32 مليون دولار) في الربع الثالث من 2023 على أساس سنوي، مقابل 30.47 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات مالية نشرتها الشركة في موقع بورصة تداول السعودية الثلاثاء.

وتعمل لومي في تأجير السيارات والدراجات النارية وبيع السيارات المستعملة في السعودية. ولديها أسطول يتألف من أكثر من 19,000 مركبة. وباعت الشركة خلال العام الماضي أكثر من 2000 سيارة، ومن المتوقع أن تصل مبيعاتها في عام 2023 إلى ما يقارب الـ 5,500 سيارة.

جاء ارتفاع الأرباح مدفوعا بارتفاع إيرادات الشركة 54.9% إلى 291.39 مليون ريال مقابل 188.16 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

تسعة أشهر

ارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 31.7% إلى نحو 135 مليون ريال مقارنة بـ 102.52 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وجاء ارتفاع صافي الأرباح نتيجة ارتفاع الإيرادات خلال نفس الفترة 50.8% إلى نحو 791.42 مليون ريال مقابل 524.76 مليون ريال في نفس الفترة العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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