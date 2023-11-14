أعلنت شركة الطاقة السعودية أكوا باور، توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بقيمة إجمالية 14.6 مليار ريال (3.9 مليار دولار) مع الشركة السعودية لشراء الطاقة من مشروعي محطتين غازيتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بالمملكة.

والشركة السعودية لشراء الطاقة هي شركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة وهي المشتري الرئيس لمشروعي "محطة طيبة 1 و مشروع محطة القصيم 1" بالمملكة.

وتعمل أكوا باور التي تأسست عام 2004 كمطور ومستثمر ومشغل لمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. ويملك الصندوق السيادي السعودي حوالي 44.2% من أسهمها.

وتتعلق الاتفاقيات بتطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطات غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لمدة 25 عام، حسب البيان.

وكان تحالف مكون من أكوا باور والشركة السعودية للكهرباء، فاز الشهر الماضي، بتطوير مشروعي محطتي طيبة 1 والقصيم 1 بإجمالي قدرات 3.6 غيغاوات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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