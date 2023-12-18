أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية يوم الاثنين عن شراء 1.3 مليون طن من القمح، بعد ترسية المناقصة الرابعة والأخيرة لعام 2023.

ومن المتوقع أن تصل شحنات القمح من الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود، إلى موانئ المملكة في جدة وينبع والدمام وجازان بين فبراير ومايو 2024 على متن 22 باخرة، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الهيئة.

وتندرج هذه المناقصة ضمن تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن، بحسب تصريح نقله البيان عن أحمد الفارس، محافظ الهيئة.

واتجهت السعودية في الأعوام الأخيرة نحو استيراد القمح بدلا من زراعته ما كان يستنزف إمدادات المياه فيها، لزيادة احتياطي القمح ضمن استراتيجيتها للأمن الغذائي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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