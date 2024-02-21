ارتفعت الصادرات غير البترولية السعودية - شاملة إعادة التصدير - خلال ديسمبر الماضي بنسبة 12% على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الأربعاء.

وتسعى المملكة لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل.

وسجلت الصادرات غير البترولية متضمنة إعادة التصدير، نحو 26.5 مليار ريال (7.1 مليار دولار) في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 23.6 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2022.

وانخفضت الصادرات السلعية السعودية في ديسمبر الماضي بنسبة 9.7% على أساس سنوي بضغط من تراجع الصادرات البترولية بنسبة 15.8%.

وسجلت الصادرات البترولية نحو 72 مليار ريال من 85.5 مليار ريال في ديسمبر 2022، وفق البيانات.

وسجل إجمالي الصادرات خلال ديسمبر نحو 98.5 مليار ريال من 109.1 مليار ريال في نفس الشهر من 2022.



أما الواردات فتراجعت بنسبة 7.1% في ديسمبر على أساس سنوي لتسجل 60.4 مليار ريال مقابل 64.9 مليار ريال في ديسمبر 2022.

وعلى أساس سنوي، تراجع الفائض في الميزان التجاري إلى 39 مليار ريال من 44 مليار ريال في ديسمبر من العام 2022.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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