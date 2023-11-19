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أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي بالمملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال وزير الطاقة إن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) اكتشفت حقلين للغاز الطبيعي في صحراء الربع الخالي بجنوب المملكة، هما حقل "الحيران" وحقل "المحاكيك".

وأضاف أنه تم أيضا اكتشاف الغاز الطبيعي في مكامن في المنطقة الشرقية للمملكة، منها في حقل "مزاليج" جنوب غرب الظهران، وحقل "أوتاد" جنوب غرب مدينة الهفوف.

والسعودية هي من كبار مصدري النفط في العالم، وتقود مع روسيا تحالف منتجي النفط أوبك بلس (الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها).

وتسعى المملكة في إطار رؤيتها 2030 إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن العائدات النفطية، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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