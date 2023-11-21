وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة مجموعة "إم بي سي" الإعلامية السعودية تسجيل أسهمها وطرح جزء منها للاكتتاب العام، وفق بيان للهيئة يوم الثلاثاء.

وتعتزم المجموعة طرح 33,250,000 سهم تمثل 10% من إجمالي أسهمها.

وكثرت الأنباء خلال العامين الماضيين عن عزم مجموعة "إم بي سي" طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وتمتلك الحكومة السعودية حصة 60% في مجموعة "إم بي سي"، فيما يمتلك الحصة الباقية مؤسس المجموعة ورئيسها مجلس إداراتها وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، وهو أحد أغنى رجال الأعمال في المملكة، وفق وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وتأسست مجموعة "إم بي سي" في لندن عام 1991، وفي عام 2002 نقلت المجموعة مقرها إلى مدينة دبي للإعلام في الإمارات، وفي سبتمبر 2022 افتتحت المجموعة مقرها الرئيسي الجديد في العاصمة السعودية الرياض، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتصف المجموعة نفسها على أنها "أكبر مجموعة إعلامية رائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ويندرج تحت مظلة مجموعة "إم بي سي" أكثر من 20 قناة تلفزيونية مجانية ومحطة إذاعية، فضلا عن منصة "شاهد" الرقمية لخدمة الفيديو حسب الطلب.

(إعداد: مريم عبد الغني ، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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