وقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية السعودية (نادك) مذكرة تفاهم مع شركة مصنع دل مونتي العربية السعودية المحدودة لتأسيس شركة مشتركة للمنتجات الغذائية الطازجة بالمملكة، وفق إفصاح من نادك للبورصة السعودية يوم الأحد.

وستكون الشركة المشتركة معنية بالفواكه والخضار والعصائر الطازجة وتجهيز البطاطس وتوزيعها في السعودية، وستبلغ نسبة نادك ما يعادل 37.5% من رأس مال الشركة الجديدة.

ولم يذكر الإفصاح حجم رأس مال الشركة المزمع تأسيسها، ومدة مذكرة التفاهم هي سنة واحدة.

وشركة نادك هي أحد أكبر الشركات الغذائية والزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها منتجات غذائية وألبان وعصائر تحت العلامة التجارية "نادك"، وفق ملفها على البورصة السعودية.

وتمتلك الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السيادي السعودي- حصة 38.6% في نادك، بحسب ملف الشركة على البورصة السعودية.

وشركة مصنع دل مونتي العربية السعودية متخصصة في مجال زراعة وتصنيع الفواكه والخضراوات، وهي مملوكة لكل من الشركة العالمية فريش ديلمونتي -ولديها الحصة الأكبر من رأس المال- وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده وهي مجموعة استثمارية سعودية، وفق إفصاح الأحد.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا