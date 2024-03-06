أعلن مصرف الراجحي السعودي انتهاء طرح صكوك مستدامة بقيمة مليار دولار، لمدة 5 سنوات، وفق بيان المصرف لبورصة تداول السعودية يوم الأربعاء.

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.

ووفقا للبيان، بلغ حجم الطرح 5 آلاف صك، بقيمة اسمية 200 ألف دولار للصك الواحد وبعائد 5.047 % سنويا.

وسيتم تسوية إصدار الصكوك يوم 12 مارس الجاري، ويجوز استردادها مبكرا قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة، وفق بيان الأربعاء.

وستدرج الصكوك المستدامة في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وفقا لبيان المصرف.

وتأسس مصرف الراجحي في 1978 ويعمل في الأعمال المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدرج ببورصة السعودية منذ 1988، وتبلغ أصوله 801 مليار ريال، ولديه أكثر من 500 فرع و4.6 ألف ماكينة صراف آلي في السعودية، وفق موقعه الرسمي وبيانات تداول.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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