يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، شراء حصة أقلية في مجموعة الفنادق الفاخرة روكو فورتي، بحسب ما أعلنته المجموعة في بيان يوم الاثنين.

وتوصل الطرفان إلى "اتفاق نهائي" ليستحوذ الصندوق على حصة أقلية "ملحوظة" فيما ستحتفظ عائلة فورتي بحصة غالبية في المجموعة التي ستظل خاضعة لسيطرة العائلة، بحسب البيان.

كما سيحتفظ المؤسسان روكو فورتي وشقيقته أولغا بوليتزي بمنصبي الرئيس التنفيذي ونائبة الرئيس، وفق البيان.

ويخضع إتمام الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية، بحسب البيان.

ولم يحدد البيان الحصة التي يعتزم الصندوق شرائها ولكن بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية تبلغ الحصة التي اشتراها الصندوق 49% وأن روكو وشقيقته بوليتزي سيحتفظان بحصة مسيطرة تبلغ 51%.

وأضاف البيان أن استثمار الصندوق في المجموعة سيسرع من توسعها في الأسواق القائمة والجديدة. ومن المقرر افتتاح ثلاثة فنادق تابعة لها في 2024 و2025.

وفنادق روكو فورتي التي تأسست عام 1996 على يد روكو فورتي وأولغا بوليتزي، هي مشغل فنادق فاخرة. وتدير المجموعة اليوم 14 فندق و20 فيلا خاصة في إيطاليا وبلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا وروسيا.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا