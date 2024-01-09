يواصل صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) استثماراته في قطاع الألعاب والأفلام الإلكترونية اليابانية بعد أن قام برفع حصته في شركة Koei Tecmo "كوي تيكمو" للألعاب الإلكترونية إلى 6.6% من 5.56% بحسب ما نقلته رويترز الثلاثاء.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد رفع حصته في شركة Toei "توي" للأفلام والرسوم المتحركة اليابانية من 5% إلى 6.03% في مارس الماضي بعد أن رفع حصته في شركة "نينتيندو" Nintendo للألعاب الإلكترونية اليابانية إلى 8.26% من 7.08% في فبراير.

وتعكس هذه الاستثمارات توسع الصندوق السيادي السعودي في الاستثمار في قطاعات مختلفة بعيدا عن النفط، ويقود الصندوق خطط المملكة نحو تنويع مصادر الدخل.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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