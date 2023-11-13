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وقع صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي السعودي، يوم الاثنين، اتفاقية للاستثمار في شركة الخريف للبترول السعودية، التي تقدم حلول لزيادة كفاءة إنتاج النفط والغاز في المملكة بتصنيع وتوريد أنظمة الضخ.

يأتي هذا فيما يسعى صندوق الاستثمارات العامة -الذي يقود تحقيق رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط- إلى دعم قطاع الصناعة في السعودية في إطار هدف زيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فسيكون الاستثمار عن طريق الاكتتاب في أسهم تعتزم الشركة إصدارها لزيادة رأس مالها بنسبة 25% من مجموعة الخريّف -التي تتبعها الشركة- وستحتفظ مجموعة الخريّف بنسبة 75% من أسهم الشركة.

وسيُسهم استثمار صندوق الاستثمارات في توسيع أعمال الشركة في الأسواق المحلية والدولية، وتحسين سلاسل الإمداد لقطاع الطاقة في المملكة، والإسهام في تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل للمساهمين، وفق وكالة واس.

ماذا نعرف عن الشركة؟

(وفق الموقع الإلكتروني لمجموعة الخريف ووكالة واس)

- تعتبر الخريف للبترول أول شركة في الشرق الأوسط تقوم بصناعة المضخات الغاطسة الكهربائية، وهي من المعدات الأساسية لإنتاج النفط والغاز.

- هي الشركة الوحيدة في دول الخليج التي تصنع المضخات الغاطسة الكهربائية.

- لدى الشركة مرفقي تصنيع و9 مراكز للخدمة، و3 مراكز تقنية و7 مكاتب للمبيعات في أهم مناطق إنتاج النفط.

- توسعت الشركة عالميا في أكثر من 40 بلد و6 قارات.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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