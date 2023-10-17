قالت مجموعة صافولا السعودية، إنها لم تتخذ أي قرار بخصوص البيع المحتمل لجزء من الحصة التي تمتلكها في شركة المراعي السعودية، لكنها عينت استشاري لدراسة الأمر.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة تداول السعودية يوم الثلاثاء، بشأن البيع المحتمل لجزء من الحصة التي تمتلكها في شركة المراعي، أن "هذا الخيار هو أحد الخيارات القائمة قيد الدراسة وأنه قد تم تعيين مويليس وشركائه لتقديم الاستشارة اللازمة فيما يتعلق بهذا الخيار".

كانت بلومبرغ، نقلت يوم الاثنين، أن صافولا قد تبيع بعض أو كل حصتها البالغة 35% في شركة المراعي.

وتعمل مجموعة صافولا التي تأسست في 1979 بالسعودية، في قطاع الأغذية والذي يشمل زيوت الطعام والسكر والمكرونة، بالإضافة لقطاع التجزئة من خلال أسواق بنده، وهي أسواق ضخمة (سوبر ماركت) تبيع السلع الغذائية وسلع أخرى ولها فروع في أنحاء المملكة وخارجها.

أما المراعي فهي إحدى أبرز شركات المنتجات الغذائية والألبان في السعودية، وتنتج 622 منتج من خلال 7 علامات تجارية، وتمتلك 14 مصنع، منها 8 مصانع في المملكة بينما تتوزع بقية المصانع في الإمارات ومصر والأردن، بحسب موقعها الإلكتروني.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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