أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز" الثلاثاء، جمع 100 مليون دولار من إصدار صكوك إضافية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بعد أن طرحت صكوك بقيمة 500 مليون دولار تستحق في عام 2029.

وتعمل الشركة التي تأسست في 2005، ومدرجة في سوق تداول منذ 2019 كمالك ومطور ومشغل للمجمعات التجارية في السعودية ولديها 21 مجمع تجاري.

وتبلغ مدة الصكوك 5 سنوات، والعائد عليها 9.5%، وفق البيان. وقالت الشركة إن الإصدار الإضافي، سيتم دمجه وسيشكل جزء من إصدار الصكوك القائم حاليا، وسيتم تسوية الصكوك الإضافية في 18 مارس 2024.

وحسب البيان، من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ التصفية وذلك في حالات معينة.

(إعداد: شيماء حفظي، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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