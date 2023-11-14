أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المعروفة بـ سبيماكو الدوائية، توقيع اتفاق للاستحواذ على حصة أغلبية 68% في شركة سويسرية بنظام مبادلة الأسهم مع تقليص ملكيتها في شركة بمصر.

وقالت الشركة في بيان لبورصة السعودية تداول الثلاثاء، إن الصفقة تأتي "لتعزيز محفظة منتجاتها وتوسيعها والحصول على تقنيات جديدة" وتعزيز وجودها في السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تفاصيل الصفقة

-تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ الإجمالية 16.1 مليون ريال.

-ستتخارج سبيماكو الدوائية من حصة 76.4% في شركة سبيماكو مصر عن طريق تبادل أسهم.

-ستدفع سبيماكو الدوائية مبلغ إضافي قيمته 800 ألف فرنك سويسري (أي ما يعادل 3.3 مليون ريال).

-لدى سبيماكو الدوائية خيار بيع للتخارج من حصتها المتبقية البالغة 14.2% في سبيماكو مصر.

-لا يزال إتمام الصفقة خاضع لعدد من الشروط والموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية بالسعودية ومصر.

نبذة عن الشركات

(وفقا للبيان)

سبيماكو الدوائية: تأسست عام 1986 ومدرجة ببورصة السعودية منذ 1994، وتعمل في صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الإنتاج في السعودية وخارجها.

أوزموفارم السويسرية: تأسست في عام 1994 وتعمل في تطوير وإنتاج الأدوية الفموية الصلبة، وتقدم خدماتها لحوالي 70 عميل في حوالي 30 دولة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وفق بيان البورصة.

شركة سبيماكو مصر: شركة مصرية للصناعات الدوائية يقع موقعها للإنتاج بالقرب من محافظة الإسكندرية وتنتج أدوية علاجية للسوق المصرية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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