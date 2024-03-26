ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية شاملة إعادة التصدير، خلال يناير الماضي بشكل طفيف، بينما انخفض إجمالي الصادرات على أساس سنوي بضغط من تراجع الصادرات البترولية، وفق بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الثلاثاء.

وتسعى المملكة لزيادة الصادرات ودعم نمو القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطط لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.

ووفقا للبيانات، ارتفعت الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 0.8% خلال يناير 2024 على أساس سنوي.

وحسب البيان، ارتفعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها في يناير الماضي بنسبة 22.1% على أساس سنوي. ومثلت هذه الصناعات نحو 22.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

بينما انخفضت صادرات اللدائن والمطاط ومصنوعاتها بنسبة 8.2% في يناير على أساس سنوي. ومثلت نحو 23% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وفق البيان.

الصادرات، والواردات

تراجعت الصادرات الإجمالية للمملكة خلال يناير الماضي إلى نحو 95 مليار ريال (25.33 مليار دولار) مقابل نحو 106 مليار ريال في يناير 2023، بنسبة تراجع بنحو 10.3% على أساس سنوي.

وأرجع البيان، انخفاض الصادرات إلى تراجع الصادرات البترولية خلال يناير 2024 بنسبة 13.5% على أساس سنوي.

واستحوذت الصين على 15% من إجمالي صادرات المملكة في يناير، كما جاءت في المرتبة الأولى للواردات إلى المملكة بنسبة 21% من إجمالي الواردات.

وتراجعت الواردات السعودية خلال يناير الماضي بنسبة 1.4% إلى 67 مليار ريال من 68 مليار ريال في يناير 2023، حسب البيانات.

وانخفض فائض الميزان التجاري خلال يناير الماضي بنسبة 26.3% على أساس سنوي، وفق البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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