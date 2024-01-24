نقلت وكالة رويترز، يوم الأربعاء، عن مصدر مطلع ووثيقة أن السعودية، وهي دولة مسلمة محافظة، تستعد لافتتاح أول متجر للكحوليات في العاصمة الرياضة سيخدم حصريا الدبلوماسيين غير المسلمين.

ولا تضم العاصمة الرياض الكعبة وهي قبلة المسلمين. وشرب الكحوليات هو أمر محرم في الإسلام، وتطبق السعودية عقوبات لشرب الكحوليات منها الغرامة والسجن وأحيانا الترحيل في ما يتعلق بالوافدين.

وتأتي تلك الخطوة، بينما تُدخل المملكة منذ سنوات تغييرات على مشهدها الثقافي والاجتماعي والحضاري لجذب السياحة والاستثمارات، فيما يرى البعض بأنها أصبحت أكثر انفتاحا بكثير عن ذي قبل.

ويقود جهود التغيير تلك ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يسعى عبر رؤية المملكة 2030 إلى تنويع اقتصاد السعودية -وهي من أكبر مصدري النفط في العالم- بعيدا عن عائدات النفط.

ووفق الوثيقة التي نقلت عنها رويترز، فسيكون على الزبائن التسجيل عبر تطبيق على الهاتف المحمول للحصول على رمز دخول من وزارة الخارجية، وكذلك عليهم احترام الحصص المخصصة لمشترياتهم شهريا.

وسيكون متجر الكحوليات في الحي الدبلوماسي في الرياض، ويضم ذلك الحي سفارات وهو مقر إقامة دبلوماسيين أيضا، بحسب الوثيقة.

لكن -وفق رويترز- لم توضح الوثيقة ما إن كان الأجانب غير المسلمين ممن ليسوا دبلوماسيين سيتمكنون من زيارة المتجر والشراء منه.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إنه من المتوقع أن يفتح المتجر أبوابه خلال الأسابيع المقبلة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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