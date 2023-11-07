تراجعت أرباح مجموعة صافولا السعودية، خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 10% على أساس سنوي، مع تراجع المبيعات وارتفاع النفقات، وفقا لبيان مرسل لبورصة السعودية تداول يوم الثلاثاء.

وتعمل مجموعة صافولا التي تأسست في 1979 بالسعودية، في قطاع الأغذية والذي يشمل زيوت الطعام والسكر والمكرونة، بالإضافة لقطاع التجزئة من خلال أسواق بنده، وهي أسواق ضخمة (سوبر ماركت) تبيع السلع الغذائية وسلع أخرى ولها فروع في أنحاء المملكة وخارجها.

ووفقا للبيانات، سجل صافي ربح الشركة بعد الضريبة والزكاة خلال الربع الثالث 147.36 مليون ريال ( 39.3 مليون دولار) مقابل 163.64 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح، إلى تراجع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، وارتفاع صافي تكلفة التمويل ومصروفات التشغيل والزكاة وضريبة الدخل.

وتراجعت الإيرادات الفصلية إلى نحو 6.35 مليار ريال مقابل 7.07 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2022.

وقالت الشركة إن تراجع المبيعات يأتي لانخفاض إيرادات قطاع تصنيع الأغذية بسبب انخفاض أسعار زيت الطعام الخام، وكذلك التخارج من الاستثمار في شركة صافولا المغرب والتعليق المؤقت للعمليات في شركة صافولا بالسودان بسبب النزاع القائم.

أما خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري (يناير- سبتمبر) فارتفعت أرباح الشركة بعد الضريبة والزكاة بنسبة 3.68% لتسجل 672.13 مليون ريال، على الرغم من تراجع المبيعات بنسبة 5.55% إلى نحو 20.3 مليار ريال.

وارتفعت الأرباح بدعم من عدة أسباب بينها تحقيق ربح رأسمالي قدره 18.5 مليون ريال ناتج من بيع الاستثمار في شركة صافولا المغرب، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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