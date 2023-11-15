تباطأ معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 1.6% من 1.7% في سبتمبر، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة يوم الأربعاء.

والسعودية تأثرت كغيرها من الدول بموجة تضخم عالمية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم.

وهذا التراجع في معدل التضخم السنوي للشهر الخامس على التوالي منذ يونيو الماضي.

وخلال أكتوبر ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% على أساس سنوي، وأسعار المطاعم والفنادق بنسبة 1.9%، بحسب هيئة الإحصاء.

كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة 1.2% والأغذية والمشروبات 0.8%.

وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم في أكتوبر 0.1%، وفق الهيئة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط معدل التضخم خلال عام 2023 في السعودية 2.5%، وهو متوسط المعدل نفسه المسجل خلال عام 2022، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر في أكتوبر.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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