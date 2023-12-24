أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية المملوكة للملياردير الأمير الوليد بن طلال، تأسيس شركة مشروع مشترك باسم "شركة الشورى الثالثة العقارية" لتطوير مشروع مشترك مع شركة البحر الأحمر الدولية التابعة للصندوق السيادي السعودي.

وفي أكتوبر الماضي، وقعت المملكة والبحر الأحمر الدولية، اتفاق ملزم لتطوير مجمع سياحي في جزيرة شورى الواقعة على الساحل الغربي من السعودية، باستثمارات 2 مليار ريال، سيتم تشغيله من قبل مجموعة فنادق ومنتجعات فورسيزونز.

ووفقا لبيان المملكة القابضة لتداول السعودية الأحد، تم تأسيس الشركة الجديدة من خلال شركة واجهة البحر المحدودة التابعة للمملكة القابضة، وشركة البحر الأحمر الثانية للاستثمار التابعة لشركة البحر الأحمر الدولية.

ووقعت الشركتان التابعتان اتفاقية شراكة في 21 ديسمبر، وفقا للبيان.

ووفقا لما أعلنته الشركتان في أكتوبر الماضي، فمن المقرر أن تكون الشركة الجديدة مملوكة مناصفة للشركتين التابعتين، وأن يلتزم كل طرف باستثمار 258 مليون ريال في المشروع، على أن يمول باقي الاستثمار عن طريق الاقتراض من قبل شركة المشروع.

وتأسست شركة المملكة القابضة في عام 1980 وهي مدرجة في السوق السعودي منذ 2007، وتعمل في إدارة الفنادق، العقارات، والخدمات المالية والاستثمارية وغيرها، ويمتلك الصندوق السيادي السعودي 16.7% منها والوليد بن طلال نحو 78%.

وشركة البحر الأحمر الدولية، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) وهو مطور لعدد من المشاريع.

للمزيد: اتفاق بين المملكة القابضة وشركة البحر الأحمر الدولية لتطوير مجمع سياحي بالسعودية باستثمار 2 مليار ريال

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا