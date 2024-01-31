تدرس السعودية خطط لإحياء طرح محتمل لحصة في عملاق النفط أرامكو خلال فبراير 2024، فيما تعمل مع مجموعة من المستشارين لجمع ما لا يقل عن عن 40 مليار ريال أي م يزيد 10 مليار دولار، لتمويل خطط تنويع الاقتصاد، وفق ما نقلته بلومبرغ عن مصادر يوم الأربعاء.

وطرحت السعودية أرامكو للاكتتاب أول مرة في 2019 في أكبر طرح لأسهم في العالم، وتتوالى التكهنات حول إمكانية طرح حصة أخرى منها مع توسع المملكة في الاستثمار في أنشطة غير نفطية والتركيز على القطاعات الترفيهية والسياحة بينما تتوقع المالية عجز في موازنة العام الجاري.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في المملكة خلال العام 2024 نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن تبلغ الاحتياجات التمويلية نحو 86 مليار ريال ( 22.9 مليار دولار) تشمل سداد مستحقات أصل الدين للعام، وتغطية العجز.

ومايو الماضي، نقلت بلومبرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن خطط السعودية لطرح حصة إضافية من عملاق النفط السعودي أرامكو في بورصة السعودية، تلقى زخم كبير.

وتمتلك الحكومة السعودية نحو 90% من شركة أرامكو، وفق ملف الشركة على بورصة تداول.

ووفق بلومبرغ، ليس هناك قرار نهائي بعد بشأن الصفقة ولا تزال احتمالية تأجيلها قائمة.

ومع تداول أنباء الطرح المحتمل، أغلق سهم الشركة تعاملات الأربعاء على تراجع بنحو 2.24%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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