حصلت شركة تابعة لشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" السعودية، المتخصصة في صناعة الكابلات الصناعية والمدرجة ببورصة السعودية، على ترسية عقد لتوريد كابلات الجهد المنخفض وكابلات الاتصالات في الإمارات بقيمة 46.6 مليون دولار، وفق إفصاح الشركة للبورصة.

وبحسب بيان الشركة، تم هذا التعاقد من خلال شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك - رأس الخيمة".

عن مسك

( وفق بيان الشركة + موقعها الرسمي)

- تعمل منذ أكثر من 30 عام، وتم إدراجها عام 2007 في البورصة، مقرها الرياض.

- تعمل في صناعة الكابلات الصناعية التي تشتمل على كابلات نقل المعلومات وكابلات التحكم للأجهزة والمعدات، وتقدم خدماتها لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة والبنية التحتية.

- تمتلك مصانع في السعودية والإمارات، وأسست شركتها التابعة في رأس الخيمة عام 2010 لدعم توسعها الإقليمي. كما تمتلك حصة أقلية نحو 20% في شركة بالأردن.

- تمتد أنشطتها في 14 دولة، وتعمل من خلال مكاتبها الإقليمية المتواجدة بأسواق الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة لتصدير منتجاتها إلى عدد من الأسواق العالمية.

- سجلت الشركة نمو في صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 69.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، ليصل إلى نحو 32.6 مليون ريال سعودي.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: فاطمة الكاشف وشيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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