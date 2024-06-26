يبدأ يوم الخميس التداول على أسهم شركة الليف العالمية للخدمات البيئية السعودية، في السوق الموازية "نمو"، وفق بيان من تداول.

وتنتعش الاكتتابات الأولية في السوق الموازية نمو، ويقارب عدد الشركات التي طرحت فيه هذا العام عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية خلال نفس الفترة. وشهدت البورصة السعودية نحو 20 اكتتاب منذ بداية العام الجاري بمؤشريها الرئيسي والموازي.

وتعمل شركة الليف العالمية للخدمات البيئية في تقديم الخدمات البيئية والتي تشمل تقييم الأثر البيئي، ومراقبة الامتثال البيئي، وخطة إدارة البناء، والمسوحات الأرضية، والمسح البيئي، وتحليل المياه والتربة والرواسب.

ويزداد الاهتمام بالشركات التي تراعي مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة، في ظل المتغيرات المناخية المتسارعة على مستوى عالمي والدعوة لضرورة الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض وتبني سياسات اقتصاد أخضر.

وحسب نشرة الإصدار، يبلغ رأس مال الشركة 25 مليون ريال (6.7 مليون دولار) وطرحت الشركة 1.5 مليون سهم، تمثل 30% من رأس المال للاكتتاب بسعر 50 ريال للسهم الواحد عند الحد الأعلى للنطاق السعري خلال الفترة 26 - 30 مايو 2024.

وقالت شركة الخير كابيتال السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة الليف العالمية للخدمات البيئية، في بيان سابق، إنه تم تغطية الطرح بنسبة تغطية 125.5%.

والشركة مملوكة لكل من عبد الله صالح محمد بن لادن والذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة وغيث صالح محمد بن لادن بنسب 66% و34% على التوالي. وبعد الطرح ستنخفض حصة غيث إلى 4.5%، وفق نشرة الإصدار.

يقع المقر الرئيسي للشركة في جدة بالمملكة، وتستهدف التوسع في مناطق وأسواق جديدة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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