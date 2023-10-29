قالت شركة الكثيري القابضة السعودية، في إفصاح للبورصة السعودية يوم الأحد، إن مجلس إدارتها وافق على تأسيس شركة تابعة لها ستعمل في مجال بناء وصناعة اليخوت الفاخرة.

وتعمل شركة الكثيري القابضة، ومقرها في الرياض، في إدارة شركاتها التابعة واستثمار أموالها لدعم نمو تلك الشركات، ولديها شركتين تابعتين هما "شركة إليان للصناعة" وتعمل في تصنيع وبيع الخرسانة الجاهزة وتقنيات البناء، و"شركة مساندة الإمداد المحدودة" وتقدم خدمات المقاولات والنقل البري، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة وملفها على البورصة.

ووفق إفصاح الأحد، فستكون الشركة الجديدة مملوكة للكثيري القابضة بنسبة 100%، وبرأس مال 10 مليون ريال سعودي (نحو 2.7 مليون دولار).

وسيكون مقر الشركة الجديدة في المدينة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ بغرب المملكة.

وقالت الكثيري القابضة إن قرار تأسيس الشركة الجديدة يأتي في إطار استراتيجية الشركة التي تسعى للنمو، وتطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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